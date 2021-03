Rossella Panarese, addio alla giornalista e speaker di Radio Rai 3: «Era equilibrata e intelligente»

Lutto nel mondo del giornalismo. È morta nella notte la giornalista Rossella Panarese, colonna di Rai Radio3, autrice e speaker di Radio3Scienza, programma quotidiano che va in onda da circa vent'anni. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio sulla rete per ricordare una delle voci più conosciute della radio pubblica. Non sono ancora note le cause della morte, né la data dei funerali.

A dare la notizia, stamani in diretta, durante Prima pagina, tradizionale rassegna stampa del mattino della radio pubblico, il direttore Marino Sinibaldi. A partire dal 1991, Panarese aveva curato e condotto diversi programmi a tematica scientifica, come «"Palomar" e "Duemila". «Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati», scrive l'account Twitter di Radio Rai 3.

Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati. pic.twitter.com/DVG7ksJw6q — Rai Radio3 (@Radio3tweet) March 1, 2021

Panarese collaborava con il Master in Comunicazione della Scienza della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste e con il Master SGP (Scienze della vita nel Giornalismo e nei rapporti Politico-istituzionali) dell’Università La Sapienza di Roma. Dal 2002 coordinava una parte del palinsesto di Radio3. Il cordoglio per la morte di Rossella Panarese si sta diffondendo in queste ore su Twitter e in rete, la sua presenza era nota all'interno del mondo del giornalismo per via dei suoi pareri sempre equilibrati e ben informati.

Per il #FestivaldelleScienze, e per tutti noi, #RossellaPanarese è stata una presenza forte, dolce, competente e curiosa. Lei e il suo gruppo hanno portato la scienza all'attenzione di tutti. Sappiamo che continuerà ad essere così, portandoci dentro l’eco della sua voce unica. pic.twitter.com/0muco5FqSx — Auditorium PdM (@AuditoriumPdM) March 1, 2021

