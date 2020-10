Morto Carlo Franco, maestro di giornalismo

Il giornalismo napoletano piange la scomparsa di Carlo Franco, cronista di lunga militanza e autore di grandi inchieste per il Mattino, la Rai, la Repubblica e il Corriere del Mezzogiorno. Aveva 82 anni e ha cominciato questo mestiere quando ne aveva 27. Come inviato ha seguito i grandi eventi del Sud, in particolare i terremoti del Belice e dell'Irpinia: «Fate presto» fu il titolo che rese celebre il suo primo reportage per il Mattino dai paesi del cratere, e servì a dare voce all'esasperazione per i ritardi dei soccorsi.

Nella sua carriera ha seguito con passione anche lo sport, in particolare raccontò sulle pagine del Mattino lo scudetto del Napoli, e lo praticava anche: era ancora giocatore nella squadra di pallanuoto dei giornalisti.

«Ciao Carlo un grandissimo abbraccio - è il messaggio di Carlo Verna e Ottavio Lucarelli, presidenti nazionale e regionale dell'Ordine giornalisti - il tuo sorriso e la tua vis polemica già ci mancano. Con te perdiamo un pezzo di storia del giornalismo campano».

Dolore per la scomparsa di Carlo Franco viene espresso dal sindaco Luigi de Magistris: «Ha raccontato Napoli, le sue bellezze, le sue ferite. Ha narrato in modo mirabile decenni di cronaca, di politica, di sport . È stato un grande giornalista e la città lo ricorda, tramite me, con grande affetto. Alla sua famiglia, al mondo del giornalismo e dello sport giunga il nostro cordoglio».

