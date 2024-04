Roberto Cavalli, oggi i funerali: la compagna con in braccio l'ultimo bimbo di 1 anno, i 6 figli: il dolore della sua famiglia allargata

Il mondo della moda rende omaggio a Roberto Cavalli: i funerali dello stilista 83enne morto a Firenze dopo una lunga malattia si sono svolti oggi, 15 aprile, nel capoluogo toscano, alla basilica di San Miniato al Monte. Il feretro ha raggiunto la basilica di San Miniato al Monte.

Roberto Cavalli, morto il «re dell'animalier»: chi era lo stilista (amante dell'arte) che ha vestito migliaia di star

La compagna con l'ultimo figlio

Alla basilica di San Miniato al Monte c'è la grande famiglia, allargata ma "unita e stretta nel dolore" di Roberto Cavalli: le due ex mogli Silvanella Giannoni e Eva Maria Duringer e la compagna Sandra Bergman Nilsonn, con in braccio il sesto e ultimo figlio, Giorgio, nato poco più di un anno fa, i figli Tommaso, Cristiana, Robert, Rachele e Daniele e la sorella Lietta.

I 6 figli

Dalle prime nozze dello stilista sono nati i figli Tommaso e Cristiana.

Poi cavalli si risposa con Maria Duringer. Quest’ultima è diventata collaboratrice e compagna di ispirazione. Dalla storia d’amore con lei sono nati Robert, Rachele e Daniele. Finite queste nozze, Cavalli è stato fidanzato con Sandra Nilsson, da cui ha avuto il sesto figlio Giorgio.

Sandra Nilsson, chi è l'ultima compagna

Sandra Nillson ha 38 anni d'età, dunque 45 anni in meno rispetto allo stilista 82enne. E' una modella e ha intrapreso la sua carriera in questo settore quando aveva 14 anni d'età. A notarla per la sua bellezza fu il talent scout di un'agenzia di modelle che la portò subito a fare concorsi di bellezza. Lei partecipò a molte gare. Il suo primo premio fu quello di Miss Salming, poi partecipò a Miss Siren a Miss EU, Miss World Bikini Model a Miss Hawaiian. Nel 2006 è stata eletta donna più bella di Svezia. Nel 2008 invece è stata la playmate del mese sulla rivista Playboy. I due sono stati insieme per 15 anni. Inizialmente la loro storia ha fatto molto chiacchierare per la differenza d'età. Nel 2015, come pegno d'amore, Roberto Cavalli donò alla modella l'isola di Stora Rullingen, in Svezia, del valore di circa 2 milioni di euro.