Rider vince 600mila euro, lo stipendio di 20 anni, ma il giorno dopo si presenta al lavoro come se niente fosse

Vincere, lasciare il lavoro, salutare tutti e andare a svernare per sempre in un'isola. Così farebbero in molti (forse), ma di certo non è l'idea che è balenata in testa a Marius Preda, che, dopo essersi aggiudicato quasi 600mila euro si è presentato il giorno dopo a lavoro, come se niente fosse.

Il fattorino romeno, trasferitosi nel Regno Unito nel 2019, ha vinto ben 586mila euro al Best of the Best plc (BOTB), un'azienda che organizza concorsi settimanali online.

Si tratta di una cifra pari a circa 20 volte quella che Marius, sposato e padre di una figlia, guadagna in un anno. Il 28enne ha in programma di comprare una casa e di andare in vacanza, ma per ora è subito tornato al lavoro dopo la vincita avvenuta il mese scorso.

Come raccontato dal Mirror, Marius Preda guadagna 14 euro all'ora come rider per Papa John's, il che equivale a 560 euro a settimana se si lavora 40 ore. All'anno, questo corrisponde a uno stipendio di 30mila euro. «Sono veramente felice di aver vinto - ha raccontato il 28enne - e sono estremamente emozionato. Vincere questa somma di denaro cambia la vita e ci vorrà un po' di tempo prima che la cosa venga assimilata».

«La migliore mancia di sempre per un fattorino»

Un portavoce della BOTB ha dichiarato: «Marius, che lavora come fattorino di pizze a domicilio da circa quattro anni, è tornato al lavoro il giorno dopo. Ha intenzione di spendere i soldi per una nuova casa per lui e la sua famiglia». Nel frattempo, il presentatore di BOTB Christian Williams si è congratulato con il rider 28enne che si è aggiudicato l'enorme cifra di denaro nell'ambito «del nostro più grande concorso a premi di sempre».

«Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per dare alle persone la possibilità di vincere fantastici premi - ha continuato -, ed è stato fantastico poter sorprendere Marius. 600mila euro possono cambiare la vita. Deve essere la migliore mancia che un fattorino abbia mai ricevuto», ha concluso.