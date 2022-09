Venerdì 9 Settembre 2022, 16:42

Giovanissima, non ancora regina e sposata da soli 4 anni. È un'Elisabetta molto diversa da quella che siamo abituati a vedere la ragazza che scelse Tivoli, cittadina a 30 km alle porte di Roma per festeggiare i suoi 25 anni visitando la villa dell'imperatore Adriano e la villa D'Este. Era il 21 aprile 1951 e questo era un viaggio speciale per la futura Regina Elisabetta: era la sua prima volta in Italia e una delle prime vacanze con Filippo, cui si era sposata nel 1947.

Anche se la giovane era ancora "solo" principessa la sua visita non passò inosservata: negli archivi del Ristorante Adriano c'è ancora il suo nome tra quello degli ospiti illustri ed è conservato persino il menù degustato in quell'occasione. Dopo questo viaggio la regina tornò altre 5 volte in Italia in varie visite ufficiali in cui incontrò capi di Stato e Papi.

L'arrivo in Italia per la prima volta

Per il loro primo viaggio in Italia Elisabetta e Filippo volarono da Malta a Roma dove li accolse un picchetto d'onore dei Carabinieri. Dopo un soggiorno a Roma, in cui pranzarono con il presidente Luigi Einaudi al Quirinale e tennero un colloquio con il papa Giovanni XXIII (nella sua stanza privata, in quanto non si trattava di una visita ufficiale) la coppia lasciò la capitale per dirigersi a Tivoli.

Il menù del compleanno a Villa Adriana: fettuccine, saltimbocca e Zuppa Inglese

L'allora principessa Elisabetta festeggiò i suoi 25 anni con una visita alla città di Tivoli e alle splendide ville oggi patrimonio Unesco. Villa Adriana - la villa dell'imperatore romano e la cinquecdentesca Villa D'Este, dimora di Ippolito d'Este e splendido esempio di giardino all'italiana. Poi pranzò nella terrazza del Ristorante Adriano con un menù tipico realizzato da Concetta Evelina e Silvana, storiche cuoche del ristorante. Includeva un antipasto assortito di prosciutto, salame carciofini sott’olio, olive, acciughe, funghi e burro; Per primo Fettuccine all’uovo e per secondo Saltimbocca al prosciutto con insalata assortita e formaggio. Il tutto innaffiato con il vino della casa, "Frascati secco". E la torta di compleanno? Non poteva che essere una "Zuppa inglese della casa", ricetta tipica.