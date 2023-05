Re Carlo, l'incoronazione: ecco le frasi segrete tra lui e Camilla tra la meraviglia per le bandiere e la richiesta di aiuto

“Sono qui per servire, non per essere servito”. Queste le parole ufficiali di Re Carlo III al momento dell’incoronazione, declamate davanti ai duemila ospiti. Poi, però, ci sono le frasi sussurrate a Camilla, gli sguardi dei nipotini e i piccoli gesti tra William e Kate, che raccontano la storia più intima della sontuosa cerimonia di sabato scorso, trasmessa in mondovisione.

LA PIOGGIA

Battute sul tempo, decisamente piovoso, commenti sui fan “che meraviglia” e le richieste di aiuto per sistemare il mantello nei momenti cruciali all’interno dell’Abbazia Di Westminster. A decodificare e svelare frammenti di dialoghi amorosi è scesa in campo una lettrice di labbra, Jacqui Press. Che ha interpretato il divertente scambio di Kate e Sophie in risposta al principe William quando esortava i figli a prestare attenzione. O la conversazione tra il Re e la Regina mentre viaggiavano nella carrozza di Stato del Giubileo sulla strada per l’Abbazia di Westminster: come da “copione” per ogni conversazione very british, le battute ruotavano intorno alla meteorologia.

GUARDA UN PO'

Il Re si sarebbe rivolto a Camilla dicendo: “Oh, guarda un po’”, riferendosi alla pioggia battente. Mentre indicando la folla, avrebbe detto semplicemente: “Meraviglioso”, e poi ancora “stupendo”, riferendosi ai saluti dei fan che speravano di scorgere il monarca e scattare uno storico selfie. La regina Camilla, secondo l’analisi accurata dei suoi movimenti di labbra (e gli inglesi le tengono ben strette) avrebbe poi esclamato: “Oh, guardate, guardate... le bandiere”. Aggiungendo, ma non è chiaro a cosa si riferisse, “Posso, sì è super, fantastico”.

NELLA CARROZZA

Sempre all’interno della carrozza, quando Carlo stava aspettando di uscire, la stampa sostiene che il Re avrebbe ribadito, scherzando: “Sono preoccupato per il tempo, voglio dire, è passato più tempo questa volta e, beh, ehm, voglio dire, guarda! Lo so”. Poi cambiando argomento, avrebbe detto a Camilla “guarda!”, con molto entusiasmo, ma non si sa per cosa. Mentre puntando il dito verso Trafalgar Square ha aggiunto: “È meraviglioso, lo vedi”. E la regina Camilla gli ha subito annuito: “È bellissimo”.

Duchessa di Edimburgo

La lettrice di labbra ha anche notato un momento divertente tra la Duchessa di Edimburgo e la Principessa del Galles mentre i reali si riunivano per celebrare la giornata con un sorvolo sul balcone di Buckingham Palace. Rivelazioni anche su alcuni momenti cruciali: mentre i due reali stavano entrando nell’Abbazia, sempre secondo Press, Camilla avrebbe chiesto aiuto per il suo mantello. “Puoi aiutarmi?”, rivolgendosi all’uomo sulla destra, che le stava tirando il mantello. E uscita dall’impaccio ha detto: “Grazie”.

IL CERIMONIALE

Richieste d’aiuto e delucidazioni sul cerimoniale. Re Carlo ha domandato: “Aspetto qui? Ora?” e il Vescovo ha risposto: “Sì”. Chiacchiere svelate anche sul Principe Louis, cinque anni, mentre era seduto in auto con la sorella Charlotte, otto anni, per recarsi all’Abbazia di Westminster. L’esperta di lettura delle labbra ha intuito che il piccolo reale ha detto alla sorella: “Sì”, prima di dire: “Guarda salutando”. Secondo la professionista, il giovane principe ha anche detto “Sì, certo” sorridendo, mentre salutava gli astanti dal finestrino dell’auto.