La principessa Charlotte (perfetta) come Kate alla cerimonia di re Carlo: le premure per il fratellino Louis e l'outfit uguale a quello di mamma

Una nuova era per la Royal Family. Oggi 6 maggio 2023 Carlo e Camilla sono stati proclamati re e regina e si va verso una monarchia più snella. Meno invitati alla cerimonia ma lo stesso sfarzo di sempre. Tra i look e i gioielli degli ospiti spicca su tutti la principessa Charlotte. Impeccabilmente perfetta come sempre. È una vera mini Kate Middleton. Presmurosa, vigile e puntale, pur essendo una bambina di appena 8 anni. Mentre il fratello maggiore, George (9 anni) è concentrato sul suo ruolo da paggetto all'incoronazione di nonno re Carlo III, la giovane Charlotte si prende cura del terzogenito di William e Kate, Louis. Sorridono ai fan dalla loro auto mentre vanno verso l'Abbazia di Westminster e poi Charlotte prende per mano il principino Louis.

Principessa Charlotte, una perfetta mini Kate Middleton

Charlotte è più che mai composta e solenne, perfettamente a suo agionel contesto che richiede il Royale Style. Degna figlia di mamma Kate. L'outfit matchy-matchy fimrato Alexander McQueen riprende quello indossato dalla madre. Cappa in crêpe di seta color avorio con ricami dai motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, che simboleggiano le quattro nazioni del Regno Unito. Tutto abbinato a un paio di scarpe con cinturino griffate Papouelli. A chiudere il look un copricapo Jess Collett x Alexander McQueen con lingotti d'oro, cristalli e fili d'argento, simile al copricapo che indossa la Principessa del Galles. Niente tiara per Kate come richiesto da re Carlo.

E se per qualcuno tutto questo potrebbe essere motivo di tensione, Charlotte è perfettamente a suo agio.