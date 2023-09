Catene d'oro al posto dei capelli: chi è il rapper messicano che si è fatto impiantare diamanti in testa

Un intervento chirurgico per farsi impiantare catene d'oro e diamanti nel cranio, al posto dei capelli: è quello che ha fatto Dan Sur, giovane cantante di reggaeton messicano.

Si è fatto impiantare catene d'oro e di diamanti sulla testa Dan Sur, rapper venticinquenne messicano. Un intervento durato ore, che lo ha fatto diventare la prima persona al mondo ad avere oro e diamanti al posto dei capelli. Impiantati tramite un incino direttamente sul cuoio capelluto, i gioielli gli coprono completamente il volto, occhi, bocca e naso compresi.

23-year old Mexican rapper Dansur, surgically implants gold chains into his head to serve as his hair 👀 pic.twitter.com/302GFU2PVv

— Daily Loud (@DailyLoud) September 15, 2023