Il 99enne principe Filippo, noto anche come Duca di Edimburgo, marito di Elisabetta II, è stato ricoverato all'ospedale privato King Edward VII martedì sera dopo un improvviso malore. A rendere nota ai sudditi la notizia, nella giornata di oggi, è stato Buckingham Palace che ha definito il ricovero "una misura precauzionale" presa su consiglio del medico di Filippo. Secondo le comunicazioni delle corona, il principe, dovrebbe rimanere per alcuni giorni in "osservazione e riposo". Si ritiene che la sua malattia non sia correlata al Covid-19, contro il quale la regina e Filippo hanno ricevuto il vaccino all'inizio di gennaio.

Il duca di Edimburgo è noto nel regno per il suo stile di vita attivo e sano grazie al quale, negli ultimi anni, ha generalmente goduto di buona salute. Ma nel corso del suo quasi completo secolo di vita, non sono di certo mancate per Filippo, le sfide sanitarie da affrontare, con le quali ha fatto sussultare il regno. Tra tutte, la più difficile, nel 2019 una complessa operazione di sostituzione dell'anca, e poi ancora un intervento chirurgico addominale, varie infezioni alla vescica ed infine un'arteria coronaria ostruita, che lo hanno visto ricoverato in ospedale in diverse occasioni.

Il suo ultimo importante ricovero all'ospedale King Edward VII di Londra era avvenuto nel dicembre del 2019 come "misura precauzionale'' per l'osservazione e il trattamento di una condizione preesistente ma sconosciuta. Nell'aprile 2018, invece Philip, allora 96enne, sembrava a suo agio e rilassato mentre veniva allontanato dall'ospedale privato della corona dopo aver trascorso nove giorni a ricevere cure e fisioterapia a seguito dell'impianto di una protesi d'anca. Un mese dopo, i sudditi tirarono un'ulteriore sospiro di sollievo, nel vederlo muoversi liberamente senza l'aiuto di un bastone da passeggio mentre partecipava al matrimonio del Duca e della Duchessa del Sussex al Castello di Windsor.

Le prime rinunce agli impegni reali date dell'avanzare degli anni arrivarono per Filippo mentre si preparava a compiere 90 anni, quando si dimise da presidente o rappresentante di numerosi organizzazioni. Nell'ottobre 2011 i diari di palazzo, ricordano l'annullamento di un pernottamento in Italia a causa di un preoccupante raffreddore, arrivato poco dopo un impegnativo tour reale ufficiale di 11 giorni in Australia. Ma solo poche settimane dopo Philip, fu stato portato d'urgenza in elicottero da Sandringham in ospedale, per aver avvertito dei dolori al petto mentre la famiglia reale si stava preparando a festeggiare il Natale. Festività trascorsa dal Duca in ricovero, per la cura di un'arteria coronarica ostruita e la procedura minimamente invasiva di stent coronarico. Ma ancora una volta, pochi giorni dopo essere stato dimesso, sembrava in buona salute performando ben 400 metri a piedi a Sandringham mentre partecipava alla funzione religiosa annuale di Capodanno.

Anche nel giugno del 2012, Filippo era stato costretto a saltare la maggior parte dei festeggiamenti del Giubileo di diamante della regina, ammalatosi di un'infezione alla vescica, sempre dopo aver partecipato il giorno precedente al corteo giubilare sul fiume sfidando condizioni estremamente umide e ventose. Alla domanda se si sentisse meglio mentre veniva dimesso dall'ospedale il giorno prima del suo 91° compleanno, Filippo sorprese tutti scherzando: «Beh, non sarei uscito se non lo fossi».

Nell'agosto 2012, ha trascorso cinque notti all'Aberdeen Royal Infirmary, di nuovo per un'infezione alla vescica, dopo essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale durante la pausa estiva annuale. E nel giugno 2013, Buckingham Palace annunciò il suo ricovero in ospedale per un'operazione esplorativa all'addome per la quale avrebbe dovuto rimanere nella clinica di Londra per due settimane. Ed è proprio lì che Filippo trascorse il suo 92 ° compleanno dopo l'intervento chirurgico in anestesia generale, sempre coccolato dalle visite del figlio più giovane, il conte di Wessex e della regina. Dovettero passare quasi due mesi prima che fosse visto di nuovo in pubblico, quando viaggiò in Scozia il 12 agosto 2013 per distribuire medaglie alla Royal Society di Edimburgo. Nel maggio 2014, il duca ha affrontato una "piccola operazione" alla mano destra, e fu visto indossare in pubblico una benda di protezione.

Per la prima volta apparì in pubblico indossando apparecchi acustici durante un ricevimento a palazzo il 28 ottobre 2014, quando aveva 93 anni. La regina e il duca si ammalarono entrambi di forti raffreddori prima di Natale nel 2016, costringendoli a ritardare di un giorno il loro viaggio a Sandringham. Il principe Filippo si è ritirato infine dalle funzioni pubbliche nell'Agosto 2017, non per motivi medici ma poichè Philip voleva semplicemente godersi di più il suo tempo libero.

Nel giugno del 2017 Philip fu ricoverato al King Edward VII's Hospital di Londra come misura precauzionale, per il trattamento di "un'infezione derivante da una condizione preesistente". Ma nemmeno le condizioni meteo più averse fecero desistere il Duca quando, durante il suo ultimo impegno ufficiale, il 2 agosto 2017, fece il giro del cortile di Buckingham Palace sotto la pioggia battente, incontrando i Royal Marines.

Con l'avvento della pandemia di Covid, le apparizioni del principe Filippo sono ulteriormente diminuite, a tutela della sua sicurezza. Negli ultimi mesi il principe ha trascorso la pandemia insieme alla regina Elisabetta e al loro staff presso la residenza a Windsor. I membri dello staff hanno rivelato che i due reali, che ora hanno 99 e 94 anni, richiedono un alto grado di protezione dal virus. Ma ad interrompere la loro quiete a palazzo, il ricovero di Filippo nella giornata di ieri per un malore improvviso. Tuttavia le informazioni sulla salute dell'anziano principe, sono tenute per lo più segrete.

