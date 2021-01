La regina Elisabetta torna al lavoro dopo lo stop per la pandemia, ospiterà Biden a Buckingham Palace

Torna la regina Elisabetta. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, la regina è «determinata a tornare al lavoro», ospitando il presidente Usa Joe Biden a Buckingham Palace, in concomitanza con il vertice G7 di giugno in Cornovaglia. Lo riportano i media britannici, riferendo che un ritorno in grande stile della 94enne sovrana ai suoi impegni ufficiali dovrebbe avvenire proprio in occasione della presenza in Inghilterra del nuovo presidente Usa. Al fianco della regina, nell'accogliere Biden alla Casa Bianca, dovrebbero esserci il principe Carlo e il principe William, e le rispettive consorti Camilla e Kate.

Nel corso della visita, riferiscono ancora i media britannici, la regina avrà un incontro faccia a faccia con Biden. Uaa fonte di Buckingham Palace ha riferito al Times che da parte del Foreign Office c'è il desiderio di avere una «forte presenza» dei membri della Royal Family agli eventi che saranno organizzati prima del vertice del G7.

La regina Elisabetta, assente dalla scena pubblica da quasi un anno a causa della pandemia, dovrebbe fare ritorno a Londra dal Castello di Windsor a giugno, in occasione del suo 95esimo compleanno, per prendere parte alla tradizionale parata militare Trooping the Colours, che cadrà due giorni dopo il 100esimo compleanno del principe Filippo.

