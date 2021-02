Il principe Filippo in ospedale: malore «imprecisato», paura per il marito della Regina

Principe Filippo, grande paura in Gran Bretagna. Buckingham Palace ha diffuso una nota secondo la quale il consorte (quasi centenario) della regina Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale di Londra. Fonti parlano di un malessere "di natura imprecisata" ma comunque di una misura precauzionale. Così la nota di Buckingham: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato all'ospedale King Edward VII di Londra, martedì sera. L'ammissione del duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo un malore. Il duca dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni di osservazione e riposo».

Carlo e Camilla hanno ricevuto la prima dose di vaccinazione: il principe ha già avuto il Covid

Filippo di Edimburgo, il cui centesimo compleanno è in calendario il 10 giugno prossimo, si è ritirato dagli impegni pubblici della Royal Family britannica da ormai oltre 3 anni. E da mesi vive in isolamento quasi totale assieme alla quasi 95enne regina - per ovvie ragioni di cautela legate alla pandemia - nel castello di Windsor, dove entrambi hanno ricevuto nelle settimane scorse la prima dose di un vaccino anti Covid. Il breve comunicato diffuso da Buckingham Palace sulla sua salute ha toni apparentemente rassicuranti, ma non cancella gli allarmi data l'età molto avanzata del principe consorte, popolare anche per le sue gaffe e il suo spirito caustico fra i sudditi, sposato con Elisabetta da oltre 73 anni.

