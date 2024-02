Il Principe Andrea e Sarah Ferguson possono risposarsi: arriva la benedizione di Re Carlo

La benedizione di Re Carlo è arrivata: il Principe Andrew e Sarah Ferguson possono risposarsi. Sembra infatti che i due ex conigui stiano pensando di convogliare a nozze, di nuovo, e anche se ad Andrew non serve il lasciapassare del fratello, tiene molto al suo parere. Le celebrazioni potrebbero svolgersi nella piccola Royal Chapel of All Saints (Cappella Reale di Tutti i Santi).

Il primo matrimonio

Il primo matrimonio si è tenuto il 23 luglio 1986 nell'abbazia di Westmisters.

Poi, dieci anni dopo, nel 1996, il divorzio. Il Duca e la Duchessa di York sono però rimasti in buoni rapporti e dal 2008 vivono di nuovo insieme nella tenuta del Berkshire, il Royal Lodge.

Sarah Ferguson, bandita dal Principe Filippo in seguito alla separazione, fu perdonata dalla famiglia reale solamente nel 2018, anno in cui partecipò al matrimonio dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Alle nozze di William e Kate invece non fu invitata. Questo perché nonostante fosse tornata a vivere con Andrew, dal 2010 era comunque persona non gradita a corte a causa di uno scandalo che l'aveva vista coinvolta: si scoprì che incassava soldi da un giornalista che voleva entrare nelle grazie dell'ex marito.

Gli scandali in cui è stato coinvolto il Principe Andrew in seguito al caso Epstein, però, sono ben più gravi e sono tornati a onor di cronaca di recente, con il rilascio dei fascicoli giudiziari. Il matrimonio riuscirà a ripulire l'immagine del duca e a distogliere l'attenzione dal resto?