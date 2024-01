Re Carlo III è stato operato ieri per rimediare a un ingrossamento della prostata, un problema comune a molti maschi adulti che non rappresenta una patologia maligna. L'intervento è avvenuto nella stessa London Clinic dove dal 16 gennaio è ricoverata la principessa del Galles Catherine, che ha subìto un intervento addominale la cui ragione è coperta dal più assoluto riserbo. Carlo è andato a salutare la nuora subito dopo l'arrivo in ospedale.