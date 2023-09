Coppia di scrocconi mangia e beve al bar poi scappa (senza pagare 80 euro). Il titolare: «Lui ha cercato di darmi un pugno»

CIVITANOVA È arrivato prima lui, poi lei: si sono seduti ieri, verso l’ora di pranzo, ai tavolini esterni del bar pasticceria Gazzani. Hanno mangiato e bevuto in assoluto relax per ore fin verso le 17. Lei si è alzata per prima e se ne è andata, operazione che aveva già suscitato l’attenzione dei dipendenti del celebre locale civitanovese. Poi si è alzato lui, un attimo e si è dato alla fuga, è riuscito a prendere metri di vantaggio ma i dipendenti di Gazzani lo hanno raggiunto. A quel punto, l’uomo ha consegnato la carta di identità - intestata a un cittadino belga di 54 anni - dicendo che stava andando in banca per fare un prelievo visto che era rimasto senza soldi per pagare il conto.

Coppia fugge dal bar, la vicenda

Un conto da 80 euro rimasto da pagare.

Mangiano in tre ristoranti senza pagare il conto in vacanza a Creta: «Il cibo fa schifo». Il titolare pubblica la loro foto

Terni, non pagano il conto al ristorante: «Ci avete tirato un pacco da 130 euro, almeno fateci una recensione a cinque stelle»

«L’auto della polizia è arrivata ma non sono riusciti a prenderlo nell’immediatezza. Ci sono le telecamere del negozio che hanno ripreso la coppia sui tavoli esterni del bar. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei miei collaboratori e preso in consegna la carta di identità: adesso vediamo se si riesce a risalire alla loro identità». Non bastassero i problemi che normalmente derivano da un’attività imprenditoriale si aggiungono quelli causati da chi pensa di fuggire al momento del conto dopo aver pasteggiato al top con relative bevute: un gesto incivile che nelle ultime settimane è peraltro stato messo in atto in diversi locali della nostra provincia. Saranno ora gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova a verificare la situazione, l’eventuale rispondenza tra il fuggitivo e la persona indicata nella carta di identità, oppure a percorrere altre strade per cercare di dare una identità alla coppia autrice del gesto incivile ieri pomeriggio nel celebre bar pasticceria Gazzani.