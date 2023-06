Pink al concerto a Londra, fan lancia le ceneri della mamma morta sul palco: la reazione sorpresa della cantante

Durante i concerti live, sul palco degli artisti, i fan lanciano qualsiasi cosa. Tuttavia, possono accadere anche cose strane, un po' come è successo a Pink nei giorni scorsi. La cantante si stava esibendo al British Summer Time Festival ad Hyde Park a Londra e stava cantando la canzone Just Like a Pill. All'improvviso però una fan le ha lanciato un oggetto sul palco. All'apparenza un gesto del tutto normale fino a quando Pink si è trovata tra le mani una cosa del tutto inaspettata.

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2023

La reazione di Pink

Mentre Pink cantava la canzone Just like a Pill una fan ha lanciato un oggetto sul palco. La cantante ha raccolto il sacchetto e dopo pochi secondi si è resa conto che c'erano le ceneri della mamma della fan, la cui identità resta segreta.

Il video della reazione di Pink è diventato virale: «Questa è tua mamma? Non so che pensare», ha sottolineato con un tono imbarazzato la cantante.

Dopo qualche minuto di silenzio, Pink ha posato il sacchetto per terra e ha iniziato a cantare di nuovo senza tornare sull'argomento.

La scena è stata immortalata da piuù fan e nelle ultime ore sta facendo il giro del web catturando tantissime visualizzazioni e commenti dei fan.