Love Mi, Achille Lauro fa arrabbiare Fedez e canta (palesemente) in playback: ecco come ha reagito il rapper

Mercoledì 28 Giugno 2023, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:33

Anche quest'anno, in Piazza Duomo a Milano si è svolto il noto concerto musicale "Love Mi", ideato da Fedez. Molti fan si sono accorti del comportamento di Achille Lauro, invitato sul palco a cantare la hit "Mille" e della reazione di Fedez. L'obiettivo principale di questa iniziativa è la raccolta di fondi per sostenere la "Fondazione Together to go". "Achille Lauro che rende palese il playback su Mille fregandosene totalmente di questa canzone per chissà quale motivo, mentre Fedez lo fulmina. Io sono troppo curiosa di scoprire cosa sia successo pure tra questi due" ha twittato un utente. "Achille che nemmeno ci prova a nascondere il playback" ha scritto qualcun altro. Alcuni ipotizzano uno screzio tra i due e ricordano che Achille non ha nascosto di cantare in playback nemmeno durante un'altra recente esibizione insieme a Fedez e Orietta Berti, avvenuta sul palco di Battiti Live.

Photo Credits: Kikapress, DOOM ENTERTAINMENT Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Chiara Ferragni non doveva essere ripresa in quel momento: la scena notata dai fan durante il concerto Love Mi