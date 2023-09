Ceneri del fratello nella piscina di una discoteca a Ibiza, il video scatena la rabbia sui social: «È scandaloso»

Non è raro che sacro e profano si incontrino, ma in alcuni casi il binomio può generare grande indignazione. Come nel caso di una giovane donna che ha fatto insorgere i social dopo aver condiviso su TikTok un video in cui sparge le ceneri del fratello defunto nella piscina di un club a Ibiza. Le immagini hanno sollevato un'ondata tale di critiche da costringere la protagonista a rimuovere il video, e anche l'account risulta ormai inesistente, ma era ormai troppo tardi: la clip è stata vista e ricondivisa milioni di volte in tutto il mondo.

Il video

Il video è stato pubblicato per la prima volta sull'account @cherylmillerx e mostra una donna che balla nella piscina dell'Ushuaia Ibiza Beach Hotel, un club molto noto ai frequentatori dell'isola delle Baleari.

Nulla di insolito, fino a quando non comincia a spargere una polvere grigia nell'acqua. Di cosa si tratta? Lo spiega lei stessa nel sottotitolo: «Solo io che ho spruzzato mio fratello su Ushuaia». Il tutto mentre le persone attorno continuano a festeggiare inconsapevoli di quanto stia accadendo proprio accanto a loro. Secondo l'utente che ha pubblicato la clip su Twitter, il locale le avrebbe inviato un messaggio dicendo: «Questo deve essere rimosso immediatamente, per favore, perché sono sicuro che tu possa capire, può essere facilmente estrapolato dal contesto».

Well i know what pool i wont be going in when i go ibiza pic.twitter.com/o3FdgB9jUz — M (@m2palmer) September 14, 2023

Il video non ha impiegato molto a fare il giro del mondo, accumulando milioni di visualizzazioni e generando ogni tipo di commento, la maggior parte dei quali da parte di utenti indignati che chiedevano come fosse riuscita a superare i controlli di sicurezza. «Ecco perché non mi piace andare nelle piscine pubbliche e nemmeno al mare», «È scandaloso», «Sono senza parole», «Forse non voglio andare a Ibiza», «Io sono sotto choc», «Le ceneri umane sono probabilmente l'ultima cosa di cui preoccuparsi in una piscina a Ibiza».