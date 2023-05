Pechino Express 2023, Barbara Prezia provoca (ancora) Federica Pellegrini: «Inquadro la perdente». Pioggia di critiche

Pechino Express 2023 è finito e Barbara Prezia torna a provocare Federica Pellegrini. La modella, che partecipava al game con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, con la quale formava la coppia delle “Mediterranee”, ha schernito la nuotatrice al party che è stato fatto ieri a Milano tra i concorrenti del reality. Ieri, giovedì 11 maggio, è andata in onda su Sky Uno la serata finale: Gli italoamericani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore) hanno battuto i "Novelli sposi" (la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta), terze classificate "le mediterranee". E proprio Barbara Prezia delle “Mediterranee” durante una diretta sul suo profilo ha provocato l'ex nuotatrice: «Inquadro la perdente». pioggia di critiche sui social.

Pechino Express 2023, Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono i vincitori: l'amarezza dei "Novelli sposi"

Pechino Express, la Prezia provoca (ancora) la Pellegrini

Il video è stato ripreso dagli utenti e messo sui propri social. «Tanto lei da domani torna ad essere un nessuno, mentre "la perdente" verrà ricordata come una delle migliori nuotatrici al mondo» e ancora: «lei avrebbe dovuto uscire la seconda, odiosa Deve ringraziare Andrea e Bastianich che le hanno salvato il c*** in più di un'occasione, mentre i novelli sposi sono sempre stati penalizzati».

“Ah, inquadro la perdente, aspetta aspetta la inquadro” + risata finale… forse Federica Pellegrini la deve abbassare di altri 10 cm #pechinoexpress pic.twitter.com/ueOyqFghH1 — Gio_m 🌎🌍🌏 (@vitabanale) May 11, 2023

Insomma l'uscita della modella non è proprio piaciuta al popolo social.