Patti Smith colpita da malore improvviso: annullato il concerto di questa sera al teatro Duse di Bologna

La cantautrice americana Patti Smith, in tour in questi giorni in Italia, ha accusato un «malore improvviso» a Bologna e quindi è stato annullato il concerto che era in programma questa sera alle 21 al teatro Duse. «Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia - fa sapere il teatro bolognese che ha già diffuso le modalità per il rimborso dei biglietti -, all'artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione».

Patti Smith, ieri la visita a Siena

Ieri la cantante insieme al suo staff ha effettuato una visita al patrimonio culturale di Siena, sia alla Pinacoteca Nazionale dove le opere sono state illustrate dal direttore Axel Hémery, sia in Palazzo Pubblico per ammirare la Maestà di Simone Martini.