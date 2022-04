Pasqua 2022, gli auguri dei vip sui social: dal romaticismo della moglie di Luca Argentero alla “rinascita” della Hunziker

Auguri di Buona Pasqua. E se Natale è con i Tuoi e Pasqua con chi vuoi, parte anche per il 2022 la gara ai post dei vip che acchiappano più like da ogni parte del mondo. C'è chi punta sulla famiglia, chi sul trucco perfetto e chi sul piatto preferito, per i personaggi dello spettacolo la Pasqua 2022 è una ricetta d'amore e ... foto.

E mentre aspettiamo che gli auguri più cool arrivino sonoramente dalla California da parte dei Maneskin, opsiti del Coachella vediamo cosa succede tra gli altri vip.

Arisa è la prima a dare gli auguri. Sette minuti passata la mezzanotte è la cantante la prima a mostrarsi sui social in tshirt bianca per augurare ai fan una Pasqua di Cambiamenti.

Ma poi passiamo a una delle showgirl (anzi ormai conduttrici) più chiacchierate del momento: Michelle Hunziker. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi per Michelle è tempo di Rinascita in tutti i sensi. «Giorni di pace, giorni per raccogliersi…per stare con chi ami e pensare a tutto ciò che vuoi cambiare nella tua vita…tutto ciò che va bene così e ciò che deve necessariamente “morire” per rinascere più luminoso, più libero, più forte di prima…auguro a tutti voi, a tutta la mia famiglia e alle persone che amo, una Pasqua libera di cuore», poi sulle sorie di instagram spiega che è aperta anche la «Caccia alle uova».

Romanticismo mode on per Cristina Marino che ha voluto parlare di Rinascita. E con Luca Argentero lei è proprio rinata. Una foto che ritrae il marito e la figlia in un prato e subito dopo un'altra immagine scattata 1 anno prima nello stesso luogo ma protagonisti erano Argentero e lei con una pancia enorme in vista. «Buona Rinascita. Lo stesso albero, lo stesso amore. Triplicato».

Proseguiamo poi con Laura Pausini. Riflettori ormai puntati h24 sulla cantante che avendo molti fan anche all'estero, ha pubblicato un post con gli auguri di Pasqua in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e portoghese. Sulla bacheca alla foto, ha preferito una clip del backstage del suo film Piacere di conoscerti, da qualche giorno su Prime. «Buona Pasqua a tutti coloro che seguono questa religione e un abbraccio a tutti coloro che seguono le proprie. In questo video backstage mi vedete con gli amici con cui ho sempre cantato nel coro della chiesa. E attenzione, vedrete anche una piccola stanza della canonica dove ho dato il mio primo bacio… Indovinate a chi?»

Amadeus, tronfio dei risultati di Sanremo, dal suo (ma anche della moglie) profilo condivide un augurio diverso, con uno sguardo oltre confine.Ama e Giovanna hanno scelto una la foto di un ulivo che simboleggia, tra l'altro, la pace. «I rami dell’Ulivo sono simbolo di Pace, Amore e Speranza… ne abbiamo un gran bisogno»

Ad allegerire il tutto ci pensa Cristiana Capotondi, protagonista della mini serie di Opzetek Le fate Ignoranti. L'attrice sceglie di postare l'immagine di un uovo di Pasqua corredata dalla scritta "all you need is l'ov".

Belen Rodriguez anche punta sulla famiglia così come Chiara Ferragni

William e Kate, duca e duchessa di Cambridge, hanno condiviso la foto di un biglietto di auguri nelle storie di Instagram e invitato chi li segue a far sapere loro come passeranno la Pasqua

Gianni Morandi e Leonardo Pieraccioni invece la buttano in caciara e sul cibo. Colomba alle mani per il cantante e uvo gigante per l'attore, ma gli auguri sono per i fan.

Cesare Cremonini anche invita i follower a riposarsi, rilassarsi, mangiare e bere e bene e soprattutto a non dimenticarsi che tra poco inizierà il suo tour. Ogni occasione è buona per fare un po' di promozione.