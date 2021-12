Natale 2021, gli auguri dei vip su Instagram: dalla foto hot di Damiano David al formato famiglia dei Ferragnez

Auguri sinceri di Buon Natale. Ancor di più (sinceri) se sono social. E così anche per questo Santo Natale tra i vip è partita la corsa allo scatto più acchiappa like della stagione su Instagram. C'è chi ha scelto una foto di famiglia, chi un'immagine con i loro pet, chi con la fidanzata/o e c'è anche chi non si è dimenticato del Covid. Vediamo insieme una carrellata di immagini che ci raccontano le festività a casa dei nostri vip.

Buon Natale, gli auguri dei vip

Non potevamo che partire dalla foto della giornata di oggi. Da stanotte tutte le fan sono impazzite, ma anche chi non lo seguiva ha cominciato a farlo: Damiano David, frontman dei Maneskin ha postato una foto completamente nudo. A coprire le sue arti intime solo un'emoticon di Babbo Natale. Inutile riportare i commenti delle fan.

E dalla foto spinta arriviamo alla famiglia del Mulino Bianco dei giorni nostri. Chiara Ferragni, che ha fatto della sua famiglia una serie televisiva, da parte sua e dal marito Fedez gli auguri sono targati: famiglia. E anche se hanno sdoganato il concetto di terapia di coppia i due sembrano in assoluta armonia, sempre. almeno cromatica sicuro.

Selvaggia Lucarelli invece sembra voler prendere il posto di Csaba della Zorza e si lancia in un augurio con consiglio sulla mise en place. Come ferma tovagliolo il consigluio è un test per tampone rapido.

Ex fidanzato e acerrimo nemico della giornalista giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, gli auguri di Morgan sono diversi: arte e cultura.

Belli e innamorati sempre di più Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Chi non si smentisce mai e rimane sempre fedele al suo essere è Fabrizio Corona. Che piaccia o no l'imprenditore milanese fa sempre discutere e anche i suoi auguri hanno fatto una raccolta di commenti, più o meno positivi. E anche per quest'anno pare che il motto di Corona sarà "Benchè se ne parli"

E finiamo con un'altra impresa vinta dalla campionessa Federica Pellegrini: quattro cani da tenere in posa su una foto. Matteo Giunta e l'ex nuotatrice se la ridono alla grande, i bulldog francese un po' meno....