Auguri di Buona Pasqua. E se Natale è con i Tuoi e Pasqua con chi vuoi, parte anche per il 2022 la gara ai post dei vip che acchiappano più like da ogni parte del mondo. C'è chi punta sulla famiglia, chi sul trucco perfetto e chi sul piatto preferito, per i personaggi dello spettacolo la Pasqua è una ricetta d'amore e ... foto.