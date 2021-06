Morto Paolo Armando, è stato concorrente di Masterchef: aveva 49 anni, era di Cuneo

Paolo Armando, la «tigre» di Masterchef, è morto 49 anni: era sposato ed era padre di tre bambini. Nella sua vita si è impegnato anche nel sociale e nell'educativo nel ruolo di catechista in parrocchia e si era distinto, non per ultimo, nella cucina. Era diventato noto a livello nazionale grazie alla trasmissione «Masterchef». Dopo la sua presenza in tv, Armando è stato testimonial di molte manifestazioni e sui media locali dove veniva invitato come chef e per corsi di cucina. Lascia la moglie Paola Ramello, tre figli e l’anziana mamma.

Il ricordo del presidente della provincia

Paolo, dopo l'esperienza in Masterchef, lavorava come informatico in Provincia a Cuneo dal 2003: si occupava della gestione dei programmi informatici interni a servizio di tutti gli uffici.

Il presidente della Provincia, Federico Borgna ha voluto ricordarlo così: «Una grande perdita ia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore».

