E' morto Antonio Catone, storico ristoratore di Penne, in provincia di Pescara, alla guida dell'Osteria del Leone, nella piazzetta del monumentale leone in bronzo del Morganti dedicato al sacrificio dei Martiri Pennesi del 1837. «Ho abituato i pennesi e soprattutto chi viene a trovarci da fuori a mangiare i miei piatti e il menu vegano sempre diverso», amava raccontare spesso. Sperava che Penne potesse essere una meta ancora più apprezzata dai turisti. Per anni ha continuato a stupire con le sue sperimentazioni, abbinando innovazione e fantasia con i grandi classici della cucina nostrana, a chilometro zero, prestando sempre una particolare attenzione nella selezione delle materie prime, dei prodotti e degli ingredienti tipici del territorio.

Pescara, morto l'imprenditore Rodolfo D'Angelantonio: era pieno di entusiasmo

Antonio Catone aveva 69 anni. Ha lottato per diversi anni con una malattia che lo aveva persino indotto a chiudere il suo ristorante, un ritrovo di qualità che per i vegani era un punto di riferimento a livello regionale. Si è spento in ospedale dove era stato ricoverato negli ultimi giorni di una esistenza che lo ha visto impegnato anche nel campo ambientalistico. Aveva rifiutato un posto pubblico per dedicarsi anima e cuore alla sua vocazione culinaria apprezzatta da tanti. Lascia la moglie Ediana e i figli Silvio e Paolo, quest'ultimo musicista che si sta imponendo a un pubblico sempre più vasto. Il funerale si terrà stamattina alle 10 nel giardino dell'abitazione in contrada Pretaglione a Vestea. La salma sarà cremata. «Antonio mancherà a tutti perchè oltre ad essere persona conosciuta ed apprezzata è stato capace di trasformare la sua passione in ideale di vita», ha commentato Walter Belli, uno degli storici collaboratori del regista Pupi Avati, ormai pennese di adozione.