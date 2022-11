Gf Vip, Pamela Prati positiva al Covid, paura per Alfonso Signorini: l'ha baciato sulla bocca

Nuovo caso di infezione al Gf Vip. Dopo che Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono stati costretti a lasciare la Casa per avere contratto il Covid, adesso anche Pamela Prati risulta positiva. Dopo essere stata eliminata dal programma, l'ex showgirl ha comunicato poche ore fa via social di essersi contagiata.

Covid al Gf Vip: positivi Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita

Gf Vip, Pamela Prati positiva al Covid

«Cari Amici. Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa – si legge su Instagram –. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata».

E aggiunge: «Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie». Queste parole hanno destato immediata preoccupazione nello studio del Gf Vip. Giovedì scorso, infatti, dopo avere abbandonato la casa, Pamela Prati, ora positiva al Covid-19, aveva baciato sulle labbra sia l’ex concorrente Marco Bellavia sia il conduttore Alfonso Signorini, per poi salutare le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Dopo l'annuncio di Pamela, domani sarà corsa al tampone nello studio del Gf Vip in vista della diretta di lunedì sera. E la speranza è che il contagio non si propaghi oltre.