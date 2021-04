Oscar 2021, Laura Pausini in gara con la sua "Io sì": «Sono pronta, continuiamo a sognare insieme»

Laura Pausini carica in vista della cerimonia di premiazione dei preni Oscar. Su Twitter scrive (in inglese): «Sono pronta. Non so qual è il mio destino. Ma se vuoi. Se mi vuoi, sono qui. Divertiamoci e continuiamo a sognare insieme». Laura Pausini è candidata agli Oscar per la canzone originale "Io Sì" nella colonna sonora di "La vita davanti a sè" di Edoardo Ponti.

APPROFONDIMENTI LOS ANGELES Oscar 2021, la lunga notte di Boseman e Pausini: tra poche ore la... L'EVENTO Oscar 2021: i favoriti, la serata, gli ospiti, le misure di... L'EVENTO Los Angeles Italia 2021, l'omaggio a Morricone e il film di... CANDIDATURE Oscar 2021, Londra e Parigi per la premiazione oltre a Los Angeles

I'm ready.

I don't know

What is my fate

But if you want

If you want me, I'm here.

Lets have fun and keep dreaming togheter ✨#IoSi #TheLifeAhead #Oscars pic.twitter.com/ORVJgZ1mVB

— Laura Pausini (@LauraPausini) April 25, 2021