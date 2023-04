Ornella Vanoni a cena con Marracash: «Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro»

C'è del tenero fra Ornella Vanoni e Marracash. O meglio, potrebbe esserci se lei avesse 30 anni in meno. La cantante milanese ieri sera è andata a cena con il rapper, il quale ha condiviso una storia Instagram nella quale lei si dichiara: «Mi piaci, mi piaci. Te l'ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno... Ti avrei sbattuto al muro». Scherzando la Vanoni ha continuato: «Ma non saremmo andati d'accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro».

Ornella Vanoni e Marracash: l'amicizia

Fra i due, in realtà, c'è una bella amicizia. Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, è un fan della Vanoni e già da qualche anno ha stretto un bel rapporto con la cantante. Un legame diventato sempre più forte nel tempo, nonostante la differenza d'età: 88 anni lei, 43 lui. Ornella Vanoni, inoltre, è amica anche dell'ex di Marracash, la cantante Elodie, con la quale si è complimentata dopo la prima esibizione a Sanremo 2023.