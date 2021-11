Nina Moric di nuovo innamorata, spuntano le prime foto social: ecco chi è il fidanzato

Martedì 2 Novembre 2021, 18:11

Nina Moric sembra aver messo da parte la turbolenta storia con l'ex Fabrizio Corona e aver ritrovato l'amore tra le braccia di un uomo lontano dall'ambiente dello spettacolo. Non ne fa mistero la bellissima modella croata, che dopo i continui up e down fatti di denunce e riappacificazioni con l'ex re dei paparazzi, della sua felicità. È stata Nina stessa infatti a condividere sui suoi profili social le foto abbracciata al nuovo compagno. A prendere il posto di Corona ci ha pensato Carlo Galatà chirurgo plastico siciliano. I due ragazzi si sono mostrati affettuosi tra abbracci e passeggiate alle pendici dell'Etna. Il weekend di Ognissanti è stato così per la Moric all'insegna della natura degli amici e dell'amore. Svia così la modella i rumors di un possibile ritorno di fiamma con il chiacchierato Corona, padre di Carlos, dopo che erano uscite delle immagini che ritraevano i due genitori sereni e felici in casa insieme con tanto di frasi d'amore del re dei paparazzi. Ma a oggi pare quindi che non ci sia nessun retromarcia per Nina, ma solo la scelta di tornare a vivere con corona per il bene di Carlos.

Chi è Carlo Galatà

Si sa poco da lui quello che possiamo intuire lo scopriamo sbirciando dal profilo Instagram del dottore. Classe '85 vive e lavora a Catania. Carlo Galatà sicuramente è un nome lontano dallo show business anche se guardando con attenzione sulla sua bacheca si ripetono foto con valeria Marini e Giovanni Ciacci. Quindi sicuramente Carlo non è un uomo di spettacolo ma forse per lavoro ha a che fare con le star televisive. Galatà lavora in una prestigiosa clinica estetica catanese e anche a Barcellona,e ha un profilo instagram seguito da più di 4.000 persone ma che dopo queste storie della Moric sicuramente prenderà un'impennata di follower. . A quanto pare, quindi, la modella 45enne e il chirurgo siciliano si sono incontrati non troppo tempo fa, quando poi tra loro è scattato qualcosa in più che li ha portati a frequentarsi.