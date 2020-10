Fabrizio Corona, positivo al Covid, fa infuriare Nina Moric: «Carlos è andato da lui, ho chiamato il 112»

È ancora bufera fra Fabrizio Corona e Nina Moric. La modella croata ha raccontato su Instagram uno spiacevole episodio che coinvolge il figlio 18enne: «Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al coronavirus, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram. Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte».

LEGGI ANCHE Corona positivo al Covid: «Febbre alta, a 39, per tre giorni». L'annuncio su Instagram

«Mi hanno detto di chiamare mio figlio e di farlo tornare a casa», ha detto furiosa Nina Moric. Poi ha proseguito: «Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asintomatico». L'ex re dei paparazzi si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. Come è noto, per i contagiati vige il divieto assoluto di avere contatti con altre persone. Tuttavia, secondo Nina Moric, Corona avrebbe chiesto al figlio Carlos di andare a casa sua.

Ultimo aggiornamento: 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA