Milan Kundera, morto lo scrittore ceco autore de "L'insostenibile leggerezza dell'essere". Aveva 94 anni

Milan Kundera è morto, aveva 94 anni. La notizia è stata data questa mattina dall'emittente pubblica Czech Television. Lo scrittore ceco, diventato poi francese, simbolo della letteratura mitteleuropea, de "L'insostenibile leggerezza dell'essere" e di "Un Occidente prigioniero", si è spento a Parigi.

Kundera è uno dei massimi rappresentanti del romanzo della fine del Novecento.

Morto Milan Kundera, aveva 94 anni

Kundera era nato il 1° aprile 1929 a Brno (Moravia, allora parte della Repubblica Cecoslovacca).

Si trasferì in Francia nel 1975. Era naturalizzato francese nel 1981, dopo che gli era stata tolta la cittadinanza ceca nel 1979. La notizia è riportata anche dal quotidiano francese Le Monde che ha appreso della morte di Kundera dal suo editore: Gallimard.

Famoso in tutto il mondo per le sue opere tradotte in una quarantina di lingue, Kundera era un autore assai riservato, dalle rarissime apparizioni pubbliche.

Il suo primo grande successo fu «Lo scherzo», del 1967. Seguito da «Il valzer degli addii», quindi nel 1984 dal successo planetario de «L'insostenibile leggerezza dell'essere».