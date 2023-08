Iryna Bilotserkovets, chi è la modella ucraina (sopravvissuta) in copertina su Playboy nel primo numero dall'inizio della guerra

Lei si chiama Iryna Bilotserkovets ed è la moglie di uno stretto collaboratore di Vitali Klitschko, ex pugile professionista e sindaco di Kiev. È stata scelta come volto copertina del primo numero dell'edizione ucraina di Playboy uscito dal giorno dell'invasione russa ad oggi. Prima del 22 febbraio 2022, Bilotserkovets conduceva una vita da modella e presentatrice televisiva. Adesso lavora a stretto contatto con le truppe ucraine: è impegnata con un'associazione culturale, fatta di artisti e musicisti, che organizza spettacoli per tirare su il morale dei soldati in prima linea.

Playboy l'ha scelta in quanto simbolo di resilienza delle donne ucraine: poco dopo lo scoppio della guerra la donna era scampata per miracolo a un attentato che l'aveva sfiguarata. Dopo un anno e mezzo, è tornata a posare.

L'attentato

Il 26 febbraio 2022, pochi giorni dopo l'entrata in Ucraina della truppe di Vladimir Putin, l'auto di Iryna veniva colpita da una raffica di proiettili in un quartiere benestante di Kiev. È successo tutto mentre riaccompagnava i figli a casa, a pochi passi dalla sua abitazione: «Ricordo solo un forte dolore alla testa e che ho avuto il tempo di fermarmi».

Altri dettagli dell'attacco non sono noti. Sappiamo però che la donna è sopravvissuta ai proiettili ed è stata ricoverata in ospedale. Aveva perso un occhio e la sua mascella era distrutta. Di ferite ne aveva riportate tante. Su tutto il corpo. Talmente diffuse da cancellare la sua bellezza. In seguito, è stata trasferita in una struttura di Berlino, dove i medici sottoposta a una serie di interventi chirurgici.

Lei stessa ha raccontato al quotidiano spagnolo El Confidencial che cosa ha pensato prima vota in cui si è specchiata dopo una di quelle sessioni sotto i ferri: «Mi mancava un occhio, avevo tubi che uscivano ovunque, i capelli rasati. E poi punti, cicatrici, ferite dappertutto: ero diventata mostro di Frankenstein».

Ritorno in coperina

Grazie all'eccellente lavoro dei chirurghi tedeschi, un anno e mezzo dopo quel terribile 26 febbraio 2022 Bilotserkovets è tornata sotto i flash. Playboy oggi la celebra come metafora di resistenza di un intero popolo intero. Come il sole dopo la tempesta, la sua bellezza torna a risplendere agli occhi di tutti, sulla foto di copertina della rivista. La «modella guerriera» - come l'hanno definita i media stranieri - è vestita solo di un bikini metallico e una benda da pirata a coprire l'occhio che non c'è più.

Forse, l'unico segno dell'aggressione che i medici tedeschi non sono riusciti farle sparire. «Non ho più un bel viso - ha raccontato la modella - ma il resto del mio corpo è sempre bellissimo».