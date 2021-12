Venerdì 3 Dicembre 2021, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 21:38

Al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan a rischio espulsione per aver bestemmiato? Il presunto video incriminato sta rimbalzando sui social e ha scatenato il dibattito: alcuni utenti stanno chiedendo l’eliminazione di Miriana Trevisan durante la diretta di stasera.

Miriana Trevisan sarà eliminata?

Mirian Trevisan ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Alcuni utenti del social avrebbero “beccato” Miriana imprecare (a bassa voce) durante la nottata trascorsa nel letto col nuovo arrivato in casa, Biagio D’Anelli. A testimonianza hanno portato un video che però è stato molto contestato. L’audio del filmato infatti è molto basso e le parole difficili da decifrare, con alcuni follower che sostengono che sia un fake, dato che vedendo in diretta lo spezzone non avrebbero sentito nulla di strano.

La frase contestata

Altri invece sottolineano che in realtà la frase detta da Miriana Trevisan sarebbe: «Li ho portati io», riferendosi a Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che gli stavano a fianco. Il dibattito continua insomma e a risolvere il mistero sarà sicuramente Alfonso Signorini: se infatti le accuse si rivelassero fondate non esiterà a squalificare la concorrente durante la diretta.