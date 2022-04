«Mino Raiola gravissimo», l'ospedale smentisce la notizia della morte del procuratore

Mino Raiola è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute. Lo chiarisce Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Il procuratore sportivo è malato da tempo e a gennaio si è sottoposto a un delicato intervento.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto MILANO L'operazione d'urgenza

Chi è Mino Raiola

Nasce a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967, ma all’età di un anno si trasferisce in Olanda, ad Haarlem, con la famiglia. Il padre decide di dedicarsi alla ristorazione e lui sceglie di aiutare i genitori facendo il cameriere. Impara sette lingue: olandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e italiano. Per il lavoro come cameriere viene soprannominato «il pizzaiolo», fino a quando un giorno ammette ridendo di «non aver mai fatto una pizza» in vita sua. La passione per il calcio lo porta, a 20 anni, a diventare responsabile del settore giovanile dell’Haarlem, per poi ricoprire la carica di direttore sportivo del club olandese. Dopo aver fondato la sua società, inizia a curare gli interessi dei calciatori: da Ibrahimovic a Donnarumma, a Balotelli e Pogba, passando per Verratti, de Ligt, de Vrij e Haaland e tanti ancora, anche giovani talenti in giro per l'Europa.

Il tweet dall'ospedale

«Stato di salute attuale per chi se lo chiede: inc..., è la seconda volta in 4 mesi che mi danno per morto. Sembrano anche in grado di rianimarmi». Questo il contenuto di un tweet apparso sul profilo ufficiale di Mino Raiola, a smentire le voci sulla sua morte.