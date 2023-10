Michelle Obama in vacanza a Portofino sullo yatch di Steven Spielberg: con lei anche Tom Hanks e Rita Wilson

Michelle Obama si gode gli ultimi giorni di vacanza senza il marito Barack in Europa sullo yatch di Steven Spielberg, a largo delle coste di Portofino.

Come riportato dal reportage esclusivo del "Daiy Mail", con lei sono stati avvistati anche l'attore Tom Hanks con la moglie Rita Wilson, Kate Capshaw (consorte del regista) e l'inseparabile cagnolino di Spielberg.

L'ex First Lady insieme al gruppo è stata vista prendere il largo su una nave più piccola dal super yatch di proprietà del cineasta del valore di 250 milioni di dollari, che al suo interno, ospita un cinema, due piscine e una pista di atterraggio per elicotteri.

Il motivo? Dedicare qualche ora a fare snorkeling.

Nessuno di loro però, è stato visto sulla terraferma per passeggiare tra le vie della località marittima.

Tuttavia, non sono mancate le foto ai paesaggi mozzafiato della costa italiana, né gli scatti l'uno verso l'altro per immortalare i momenti più belli sotto il sole di un'estate che sembra prolungare la sua permanenza nel nostro Paese.

Prima di Portofino, Michelle Obama era già stata avvistata in Spagna e sull'isola di Maiorca, dopo essere stata a New York con il marito per gli Us Open di tennis.