Michelle Hunziker ospite a un matrimonio, pioggia di critiche per l'abito: «Eri a un funerale? Non si fa»

Ci sono delle regole non scritte, in Italia per gli invitati a un matrimonio. Per le donne sono da evitare abiti bianchi, neri, rossi e viola. Nessun obbligo ovviamente ma solo consigli. Così Michelle Hunziker che ieri era a Roma per partecipare al matrimonio di una coppia di suoi amici ha condivisio con i suoi (quasi) 6 mln di follower l'outfit scelto per l'evento ma viene sommersa dalle critiche.

Michelle Hunziker a l'outfit (sbagliato) per le nozze

Abito nero effetto vedo non vedo, sandali con tacco a spillo e accessori oro. Per i capelli Michelle ha optato per uno sciolto ondulato. Bella da togliere il fiato eppure il look scelto dall'ex moglie di Eros Ramazzotti non è piaciuto a tutti.

«Funerale o matrimonio??». Le critiche sono tantissime ma il post ha ottenuto comunque migliaia di like.