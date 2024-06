Domenica 2 Giugno 2024, 16:31

Tutto pronto a Londra per il matrimonio dell'anno. Sabato prossimo Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster, alias "lo scapolo più ambito di Gran Bretagna", dirà "sì" nella cattedrale di Chester. La fortunata è Olivia Henson, 30 anni, senior account manager dell'azienda Belazu che, tra l'altro, ha frequentato lo stesso liceo di Kate Middleton: i due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e dopo due anni hanno annunciato il loro fidanzamento.

Hugh Grosvenor, la ricchezza e lo status

Una fortuna da dieci miliardi di sterline, in pole position nella lista delle 40 persone under 40 anni più ricche del Regno Unito, il duca di Westminster possiede più terre di Re Carlo (che peraltro è il suo padrino), compresi terreni nel Lancashire e in Scozia e 300 acri di proprietà privilegiate a Mayfair e Belgravia. Hugh invece è il padrino del principe George, futuro re, nonché del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan Markle.

Il matrimonio

E alle nozze dell'anno la lista è di 400 invitati: tra questi il principe William, che dovrebbe avere un ruolo di rilievo mentre Harry, malgrado sia anche lui molto legato al promesso sposo. Secondo alcuni Grosvenor avrebbe deciso di non invitarlo per non permettere alla presenza dei Sussex di oscurare gli sposi nel grande giorno. Altri sostengono invece che siano stati proprio Harry e Meghan a declinare l'invito. «È incredibilmente triste che si sia arrivati ​​a questo - ha detto un comune amico al Sunday Times - Hugh è uno dei pochissimi amici intimi di William e Harry che ha mantenuto forti legami e contatti con entrambi. Vorrebbe che potessero sistemare le cose tra di loro, ma si rende conto che è improbabile che ciò accada prima del matrimonio».

Non ci sarà, molto probabilmente, nemmeno Kate Middleton, alle prese con le cure contro il cancro, mentre Carlo e Camilla comunque non erano attesi.