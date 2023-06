Michelle Hunziker da “brividi” in costume da bagno tra i ghiacciai: «L'ebbrezza di farmi congelare le ciapet». I fan: «Nonnina, copriti»

Un fisico da fare invidia alle 20enni, la 46enne (e nonna) Michelle Hunziker si (ri)conferma una delle donne dello spettacolo più in forma anche per il 2023. D'altronde al memorabile "volto" Roberta le physique du rôle non è mai mancato. E l'ultima foto postata su Instagram ne è una conferma: in costume da bagno rosso fuoco sulla vetta di Jungfraujoch, il passo situato fra le montagne Mönch e Jungfrau nelle Alpi bernesi in Svizzera, al confine fra i cantoni di Berna e Vallese per promuovere la sua Svizzera. La conduttrice è da «capogiro», e verrebbe quasi da dire: “Pamela Anderson scansati”. I -6° registrati al momento delle foto non sembrano aver inciso minimamente sulla Hunziker, sorridente e al tempo stesso impeccabile.

Hunziker da brividi in costume sulla neve

«#Costumatainvetta», così Michelle Hunziker lancia una nuova challange estiva che sembra già vinta da lei in partenza.

«Ho sempre voluto provare l'ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6 gradi e adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con #costumatainvetta.... Cretinaggine a parte vi invito a visitare Jungfraujoch a 3570 metri, uno dei ghiacciai più belli d'Europa», scrive Michelle Hunziker sui social. I fan l'hanno inondata di complimenti: «Che nonna!», le scrivono alcuni.

I fan

Altri, invece, ironicamente, commentano: «Nonnina copriti che prendi freddo!». Dei complimenti per essere una nonna giovane e, contemporaneamente, una «Gran gnocca! Ma non invecchi mai?» ne è pieno il suo ultimo post. In merito alla challange, le scrivono inevitabilmente: «Cara Michelle, vinci a mani basse».