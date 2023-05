Aurora Ramazzotti romantica con Goffredo Cerza, ma gli hater si scatenano: «Vi lascerete come tua madre e tuo padre»

Haters scatenati contro Aurora Ramazzotti. La neo mamma ha pubblicato la foto di un bacio con il compagno e padre di suo figlio Goffredo Cerza. «L'unico per me», ha scritto su Instagram, come didascalia agli scatti di festeggiamento della comunione della sorellina Sole, figlia di Michelle Hunziker.

Il commento di Michelle e gli hater

E la fiera nonna Michelle ha ricondiviso le foto sul suo profilo, commentando "Love is in the air".

Qualcuno però ha avuto (come al solito) da ridire anche su questo. Molti sono scettici sulla durata del legame tra i due, che stanno insieme ormai da diversi anni. «La probabilità che tra qualche anno vi lascerete vale anche per voi: hai presente tua madre? Hai presente tuo padre?». I più scatenati hanno anche insultato Aurora per il suo aspetto fisico.

Aurora Ramazzotti nel mirino

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma, è nel mirino degli hater più che mai. Tutto è cominciato quando ha condiviso uno scatto durante un aperitivo, la sua "ora d'aria", ha scritto su Instagram. In molti si sono scagliati contro il fatto che, con un bambino così piccolo, uscisse per prendere aria. E proprio ieri, durante i preparativi per la comunione, Aurora è stata dal parrucchiere con il piccolo Cesare Augusto, che allattava mentre lo staff si occupava di lei. Anche lì, qualcuno ha avuto da ridire, dandole della "privilegiata".