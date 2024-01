Michele Cucuzza, cosa fa oggi: «Conduco un tg in Sicilia. Io rifatto? Ho 71 anni, mangio bene e faccio sport»

Che fine ha fatto Michele Cucuzza, il giornalista che per 10 anni ha condotto il Tg2, per altrettanti la Vita in diretta e per tre edizioni di Unomattina? La risposta è semplice è tornato nella sua Catania. E tutte le mattine dalle 8.30 alle 9.30 è in onda su Antenna Sicilia. Poi di nuovo alle 13.30. Al Corriere della Sera racconta che «da poco sono stato nominato direttore oltre che di Antenna Sicilia, di Tele Color, rete appartenente alla stessa proprietà del quotidiano la Sicilia. Ho ricominciato dall’inizio. Mi diverto moltissimo...». E nel tempo libero fa surf con gli amici.

Il Grande Fratello

E l'esperienza al Grande Fratello. «Lo rifarei.

Mica è una perdita di dignità per un giornalista. Guardi Giampiero Mughini che ha partecipato all’edizione di quest’anno. Penso che nella vita bisogna essere versatili. Ho provato tutte le esperienze, sempre cercando di dare il massimo. Nella casa mi sono trovato benissimo. Mi allenavo in palestra, cucinavo, ordinavo la spesa. Mi divertivo come in gita. Eravamo al di fuori dal mondo a tal punto da non sapere che nel frattempo era scoppiato il Covid. Sono stato uno dei primi a essere cacciato, dopo un mese. Non mi è dispiaciuto. Ripeto, non mi pento di averlo fatto». A Michele Cucuzza manca solo Ballando con le stelle: «Mi sarebbe piaciuto partecipare. Avevo paura di non riuscire a imparare allora non ho troppo insistito per essere preso. Sono stato sciocco. Vedo che in fondo saper ballare non è indispensabile. Mai dire mai».

Al Corsera parla della sua popolarità che non è mai calata: «Mi fermano ancora, ovunque. Ciao Michele di qua e di là. Se mi chiamano direttore non mi volto, non sono abituato, io che in Rai sono stato al massimo vice caposervizio. Sono felice di non essere stato dimenticato e mi chiedo come possa essere possibile dopo tanti anni di lontananza dalla Rai. È commovente l’affetto che la gente ha per me», ma non si è mai sentito un divo.

Le donne

Figuriamoci un playboy, come lo descrivevano ai tempi d’oro. «Di questo argomento non parlo volentieri. Anzi, non ne parlo proprio. Attualmente sono single. Attraverso una fase di grande attività e non avrei tempo per dedicarmi a altro». Oggi le sue uniche donne sono le figlie: «Carlotta, 35 anni, insegna italiano in un liceo di Parigi. Matilde, 30 anni, si occupa di finanza a Milano. Nel tempo libero oltre al surf mi alleno online con un preparatore che mi segue da Roma collegato su WhatsApp».

E a guai pensare che si sia rifatto: «Non lo dica neanche per scherzo. Sono sereno e questo forse mi distende il viso. Mangio bene, faccio sport, non mi sento addosso gli anni che ho, 71. Le sembro finito? E poi qui in Sicilia, col mare davanti, sto a meraviglia. È come essere in California».