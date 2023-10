Meghan Markle, il sogno (svanito) di diventare senatrice: il seggio vacante in California è stato dato a un'altra

Meghan Markle avrebbe provato a subentrare a un senatore scomparso durante il suo mandato. Adriano Galliani, Marco Cappato e Cateno De Luca possono però stare tranquilli: il seggio in questione non era quello di Monza che fu di Silvio Berlusconi, ma in California, lasciato libero dalla senatrice dem Dianne Feinstein, morta pochi giorni fa all'età di 90 anni .

La scomparsa

Feinstein era la più anziana senatrice statunitense in carica: esponente dell'ala sinistra del Partito democratico americano, con oltre trent'anni di esperienza in Aula e in precedenza sindaco di San Francisco. Il suo nome era legato alle battaglie liberal, dalla protezione dell’ambiente al diritto all'aborto. Da mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate: la sua assenza aveva rallentato alcune procedure legislative a causa del ridotto scarto tra dem e repubblicani al Senato, tanto che alcuni esponenti del suo partito le avevano chiesto un passo indietro.

Al suo posto si era ipotizzato che potesse subentrare proprio Meghan Markle. Che l'attrice e attivista - nonché moglie del principe Harry - sogni un ruolo di primo piano in politica non è un mistero così come che l'area di riferimento sia quella dei dem americani.

L'ipotesi di una sua nomina era stata definita da un donatore dem al Sunday «una possibilità remota, ma nella follia che è la politica americana di questi tempi non è una cosa impossibile».

La scelta

La scelta però è poi ricaduta su Laphonza Butler, attivista afroamericana e presidente dell’organizzazione politica EMILY’s List, indicata dal governatore dem della California Gavin Newsom.

In passato, Butler è stata impegnata nelle battaglie sindacali e ha svolto il ruolo di consulente nella campagna di Kamala Harris alle presidenziali del 2020. Newsom si era impegnato a nominare una donna di colore per occupare il seggio della senatrice Feinstein fino alle elezioni del novembre 2024 nel caso in cui fosse stato necessario.

