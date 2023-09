Meghan Markle, bufera su quelle foto che non dovevano essere pubblicate

Sabato 30 Settembre 2023, 09:09

L'attore Patrick J. Adams si è scusato pubblicamente dopo aver pubblicato alcume foto di Meghan Markle. Foto che non sono piaciute allo staff della Duchessa di Sussex. Pare infatti che il suo team e amici comuni abbiano esercitato pressioni sull'attore per cancellarle. Ma di quali foto parliamo? Sono scatti tratti dalla serie tv "Suits" alla quale partecipò anche Meghan Markle. Ma i suo passato di attrice, a quanto pare, deve restare sulla pellicola e non sui social poiché "lei non è più un'attrice in attività". L'esperto di brand e cultura Nick Ede, riporta il Daily Mail, ha suggerito che Adams potrebbe aver ricevuto indicazioni, forse dal Team Sussex, per rimuovere le foto, sottolineando che le immagini potrebbero non rappresentare al meglio la Duchessa nella sua attuale posizione, visto che ora non è più un'attrice in attività. Cuscini e tappeti, la curiosa richiesta di Meghan Markle e del principe Harry