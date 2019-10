Meghan Markle in Africa, 12 nuovi consulenti per risollevare l'immagine della duchessa: «Tutto studiato»

Meghan Markle è pronta a riientrare nelle grazie della Regina Elisabetta e del popolo. E mentre continua il suo viaggio in Africa lontano dal principe Harry si affida ai consigli di una task force di 12 consulenti pronti a risollevarle l'immagine crollata. Tutta colpa dei suoi capricci, delle presunte dispute all'interno della Famiglia Reale e dei viaggi costosi e inquinanti.

Meghan Markle incontra le donne più influenti del Sudafrica: «È il momento di fare qualcosa»

La duchessa del Sussex è con il figlio Archie a Johannesburg, dopo la tappa a Città del Capo, mentre il marito prosegue sulle orme della mamma Lady Diana tra Malawi e Angola. Meghan si è fatta fotografare in una scuola mentre abbraccia le alunne, con orecchini da appena 50 euro e le scarpe ballerine.

Secondo i tabloid, sarebbe tutto studiato: l'abbigliamento e le foto in posa in luoghi scelti appositamente. I consulenti fanno attenzione a quello che dice e a come si mostra in pubblico. La missione sembra più ardua del previsto considerato la quantità di dipendenti impiegati.

Meghan Markle, in fondo, era un'attrice prima di sposarsi con il suo "principe azzurro". Di scivoloni e di percorsi riabilitativi a caccia di popolarità ne sa qualcosa.



