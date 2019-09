Meghan e Harry più innamorati che mai. «Lui è in continua luna di miele, lei lo ammira»

Meghan e Harry sono più innamorati che mai. È l'opinione dell'esperta di linguaggio del corpo Judi James, che per il tabloid britannico The Sun ha analizzato tutti i comportamenti della coppia durante il royal tour in Africa. «Harry è ancora in una fase luna di miele», ha spiegato l'esperta, sottolinenando le numerose attenzioni che il principe dedica a sua moglie in pubblico. La abbraccia, le tocca i capelli, le tiene la mano, tutti segnali «molto forti», che comunicano «attenzione premurosa e affettuosa da parte di Harry verso sua moglie».

