Harry come mamma Lady Diana, il principe sui campi di mine in Angola

Il principe Harry sulle orme di Lady Diana. Proprio come la mamma, il duca di Sussex ha attraversato oggi un campo liberato dalle mine in Angola, ripetendo il gesto di sua madre che nel 1997 ebbe vasta eco in tutto il mondo. Protetto da un casco trasparente e da un giubbotto azzurro anti proiettile, una tenuta indossata anche allora da Lady D, Harry ha personalmente aiutato a distruggere una delle mine sepolte in un campo vicino alla città di Dirico. A occuparsi dello sminamento, lascito della passata guerra civile durata 25 anni, è la stessa Ong Halo sostenuta dalla principessa Diana.

Meghan Markle e il figlioletto Archie, il duca di Sussex ha lasciato i famigliari in Sudafrica per una tappa di tre giorni in Angola sulle orme della madre. È prevista anche una visita a Huambo, dove fu scattata la famosa foto di Diana in un campo minato, e nel vicino centro ortopedico per i mutilati che porta il nome della principessa, morta in un tragico incidente a Parigi nel 1997. Dopo l'Angola, Harry si recherà in Malawi. Infine raggiungerà la famiglia il primo ottobre in Sudafrica, alla vigilia del rientro in Gran Bretagna. Impegnato in un giro di dieci giorni in Africa australe con la mogliee il figlioletto Archie, il duca di Sussex ha lasciato i famigliari in Sudafrica per una tappa di tre giorni in Angola sulle orme della madre. È prevista anche una visita a Huambo, dove fu scattata la famosa foto di Diana in un campo minato, e nel vicino centro ortopedico per i mutilati che porta il nome della principessa, morta in un tragico incidente a Parigi nel 1997. Dopo l'Angola, Harry si recherà in Malawi. Infine raggiungerà la famiglia il primo ottobre in Sudafrica, alla vigilia del rientro in Gran Bretagna.

