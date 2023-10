Meghan Markle, con le Kardashian potrebbe nascere una "alleanza"

Sabato 14 Ottobre 2023, 14:13

La Duchessa di Sussex, Meghan Markle, starebbe "valutando un'apparizione-cameo" nello popolare programma "The Kardashians". L'attrice, secondo il Mirror, avrebbe ricevuto delle proposte da Kris Jenner vorrebbe portare Meghan nello show. È emerso anche che la moglie del principe Harry potrebbe collaborare nell'ambito della moda con la famiglia più "social" del mondo. Secondo quanto riferito a "Bella Magazine" infatti "non è una coincidenza che i Kardashian frequentino gli stessi ambienti della nuova cerchia di Meghan. È un'opportunità evidente per le due famiglie di collaborare, ma Kris non vuole affrettare i tempi". La fonte ha spiegato che le opportunità potrebbero essere "illimitate" per la famiglia e le ha definite come "potenza stellare".