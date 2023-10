Kate Middleton e il principe William si mettono... la tuta

Sabato 14 Ottobre 2023, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 13:07

La Principessa di Galles come non l'avete... mai vista. Sì, ogni tanto sarà capitato, ma questa volta Kate Middleton oltre alla tuta ha indossato i panni della pallavolista (e non solo). Ha abbandonato infatti la giacca per partecipare a una partita presso il Bisham Abbey National Sports Centre a Marlow, Buckinghamshire. Qui, insieme al marito, ha compiuto l'ultima tappa di una serie di visite incentrate sulla Giornata Mondiale della Salute Mentale. William e Kate hanno partecipato a un workshop d presso il Bisham Abbey National Sports Centre nel Berkshire, organizzato dalla fondazione SportsAid, di cui la principessa è madrina. Questo workshop è progettato per sostenere giovani atleti e le loro famiglie nella gestione del loro benessere mentale. Kate ha condiviso con i giovani atleti l'importanza di superare le delusioni e ha sottolineato come insegnare ai bambini più piccoli a gestire i fallimenti sia fondamentale. Meghan Markle, l'abbraccio che emoziona il pubblico