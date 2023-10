Harry, Meghan e la scorta di 7 auto per fare 60 metri: è polemica. I duchi di Sussex non risparmiano sulla sicurezza

Harry e Meghan Markle non risparmiano sulla loro sicurezza personale. Basti pensare che qualche giorno fa, per partecipare al Festival della Giornata mondiale della salute mentale a New York, i duchi di Sussex si sono fatti accompagnare da un convoglio di sette auto per percorrere appena 60 metri. Una protezione, ritenuta da molti eccessiva, che ha suscitato non poche polemiche. Come rivela il Daily Mail.

Il principe William era geloso di Harry: l'insolita caratteristica concessa dalla regina Elisabetta