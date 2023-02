Maurizio Costanzo e Maria De Filippi scamparono per miracolo a un attentanto mafioso la sera del 14 maggio 1993 in via Fauro ai Parioli: un'auto imbottita con 90 chilogrammi di tritolo esplose al passaggio dell'auto blindata che riportava a casa il conduttore e la maglie dopo una sessione di prove al Sistina.