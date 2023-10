Matthew Perry «è sempre stato innamorato di Courtney Cox», l'amore tra Chandler e Monica non era solo televisivo

Si sono amati (televisivamente) per anni. Ma per molti il rapporto tra Matthew Perry e Courtney Cox, Chandler e Monica di Friends, era davvero speciale anche nella vita reale. L'attore, trovato morto a 54 anni nella sua vasca idromassaggio, aveva sempre avuto un debole per la sua co-protagonista 55enne Courteney Cox. «Matthew è sempre stato innamorato di lei», disse qualche anno fa una fonte a Us Weekly. «Matthew non è mai riuscito a dimenticarla del tutto».



Di certo Perry e Cox erano molto uniti. Il 7 novembre del 2019 una foto dei due insieme scatenò i fan della serie e dell'amore tra Monica e Chandler. «Potrei essere più felice?" #veriamici», scrisse lei nella sua didascalia su Instagram.