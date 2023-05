È morto Martin Amis, lo scrittore di "The Zone of Interest" aveva 73 anni. Stroncato da un tumore all'esofago

È morto all'età di 73 anni lo scrittore Martin Amis. L'autore britannico, i cui romanzi caustici, eruditi e cupamente comici hanno ridefinito la narrativa britannica negli anni '80 e '90, è venuto a mancarevenerdì nella sua casa in Florida, negli Stati Uniti. Lo riferisce il New York Times.

Isabel Fonseca, moglie di Martin Amis e a sua volta autrice, ha reso noto che un tunore all'esofago è stata la causa del decesso. La stessa malattia che ha stroncato l'amico e scrittore Christopher Hitchens nel 2011. Insieme con Salman Rushdie, Ian McEwan e Julian Barnes, Martin Amis è stato fra gli autori che ha definito la scena letteraria britannica degli anni '80. Tra i suoi lavori più celebrati, il romanzo "Money", del 1984. Proprio in queste ore Martin Amis è protagonista a Cannes, attraverso il film "The Zone of Interest" del regista britannico Jonathan Glazer, un adattamento del suo omonimo romanzo del 2019.